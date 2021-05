Xavi rechazó a la selección brasileña y al Borussia Dortmund… ¿esperando al Barça?

No obstante, esta no fue la única oferta que recibió Xavi y ni siquiera la más importante. La Federación Brasileña de Fútbol también contactó con el catalán para hacerle una importante oferta a largo plazo en la que se formaría como asistente de Tite en la selección antes de dar el gran salto y coger las riendas de la ‘canarinha’. Brasil le ofrecía ser segundo del técnico brasileño hasta el Mundial de Catar de 2022 y después asumir el cargo en solitario .

You May Also Like