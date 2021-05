Xavi Hernández vuelve a Barcelona y apunta al puesto de Ronald Koeman

Koeman proclamó el sábado su intención de seguir si tenía el apoyo “indiscutible” de los dirigentes dando a entender que durante la comida que compartió con el presidente y su mano derecha Rafa Yuste ya no encontró ese amparo. Y lo sucedido el domingo ante el Celta, viendo a un equipo que dimitía sin más en la pelea por la Liga dio a entender que si no lo tiene en los despachos tampoco se contempla en gran parte de la plantilla.

El Barcelona ya no da por hecha la continuidad de Ronald Koeman y se remite a los próximos días, cuando está previsto un encuentro entre Joan Laporta y el entrenador holandés, para certificar su continuidad (cada hora que pasa más improbable) o el final de su etapa en el banquillo. Fuentes del club aseguraron a ESPN Deportes que no ha existido hasta el momento ningún contacto con Xavi Hernández pero, a la vez, dejaron en el aire que este pudiera producirse próximamente.

You May Also Like