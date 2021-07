X-59, el avión de la NASA que promete volar de manera silenciosa

Si has visto la imagen de la noticia, puede que estés pensando que este avión parece que lo han sacado de un cómic de ciencia ficción debido a su forma puntiaguda y las ventanas inexistentes. Pero no, estás equivocado, se trata de un diseño elaborado por la NASA y la compañía de la industria aeroespacial llamada Lockheed Martin , además, esperan por ambas partes que cuando despegue el vuelo, los pasajeros no se den cuenta de que están surcando los cielos.

