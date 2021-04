WrestleMania 37 EN VIVO: Resultados función WWE al momento, domingo 11

¡Vamos por la segunda noche de WrestleMania! Bienvenidos todos a la transmisión en vivo de Mediotiempo con nuestro minuto a minuto online en que verás los videos y fotos del gran evento de WWE, los resultados al momento y lo más destacado porque este domingo es día de fiesta para todos los que gustamos de la lucha libre.

WWE WrestleMania 37 | Última Hora | EN VIVO

20:15 ¡Stunner a Logan Paul! Por metiche le toca quedar con la cara a las lámparas y Kevin Owens recibe la ovación.

20:13 Hay pleito entre Zayn y su invitado, Logan Paul, quien se mete al ring para felicitar a Owens por la victoria.

20:12 ¡Kevin Owens es el ganador! Se sobrepuso a una tremenda Helluva Kick en la esquina, después él aplicó dos patadas al estilo de Shawn Michaels y cerró todo con el Stunner, que todos conocimos con Stone Cold Steve Austin.

20:10 Aterrizaje forzoso de Zayn, quien desde la tercera azota en una especie de contralona aplicada por su rival y ambos quedan exhaustos.

20:09 ¡Se salva KO! Sami Zayn le aplica un tremendo Brainbuster y la réferi cuenta hasta 2.5 porque el canadiense levanta el hombro.

20:08 ¡Hasta a mí me dolió! Owens le aplica una quebradora directa al cuello a Sami, pero increíblemente resiste.

20:07 Tremenda plancha desde la tercera de KO sobre el antes conocido como El Genérico, pero no es suficiente para ganar.

20:04 ¡Ah su mecha! Brutal Brainbuster de Zayn a Owens en el filo del ring y el canadiense queda afuera del ring luchando contra la cuenta de 10 para volver.

20:03 ¡Inicia la lucha! Y la primera movida es un enorme Pop-Up Powerbomb de Owens para Zayn, quien termina fuera del encordado.

20:01 Y su rival, de Canadá, pesando menos de 120 kilogramos, Fight Owens Fight: Kevin Owens.

19:59 Sami Zayn es el primero que sale al cuadrilátero y presenta al famoso YouTuber, Logan Paul, como su invitado especial para estar en ringside.

19:58 El recién ingresado al Salón de la Fama, JBL, estará como comentarista invitado para la siguiente contienda programada a una caída.

19:54 La próxima lucha en la cartelera es una rivalidad que data desde los tiempos en que coincidieron en NXT, se trata de Sami Zayn y Kevin Owens.

19:51 ¡Nia Jax y Shayna Baszler son las ganadoras! Retienen sus Campeonatos de Parejas gracias a que Baszler mandó a dormir a Natalya con su llave de sumisión por estrangulamiento.

19:49 ¡Cargó a Nia Jax! Increíble demostración de fuerza de Tamina que casi le cuesta una hernia, azota a la gigantesca luchadora, pero la cuenta no llega a tres.

19:45 ¡Cuenta en 2.99! De milagro Tamina logra evitar que a Natalya le hagan el conteo de tres tras un durísimo Spinebuster de Nia Jax.

19:42 ¡Ouch! Llave dolorosísima de Baszler a Natalya directo al tobillo, que se le mueve de manera fea a la canadiense y grita del dolor, pero sigue en la batalla.

19:41 ¡La dejó chimuela! Baszler es una “asesina a sueldo” y le da un brutal rodillazo a Natalya justo en la boca.

19:38 ¡Inicia la lucha! Es por el Campeonato Femenil de Parejas a una sola caída.

19:35 Las monarcas, Nia Jax y Shayna Baszler, son las que parten como amplias favoritas.

19:34 A continuación -por si quieren ir al baño- se presenta la lucha por los Campeonatos Femeniles de Parejas y ya van camino al ring Natalya con Tamina.

19:30 ¡Randy Orton es el ganador! Final bastante extraño con la aparición de Bliss, la distracción de The Fiend y un RKO devastador de Orton. Las luces se apagan y todos desaparecen del cuadrilátero.

19:29 ¿Qué demonios? The Fiend estaba por aplicar su movida final, Sister Abigail, cuando de la caja en la que llegó aparece Alexa Bliss vestida de negro pidiéndole que se acerque.

19:28 No hubo RKO, por el contrario, The Fiend le aplica The Mandible 1Claw y parece que el final está cerca.

19:27 Tercer DDT desde las cuerdas que el Mr. RKO le aplica al Demonio y ahora prepara su famosa movida devastadora.

19:25 Randy por fin logra un par de movimientos de ofensiva, uno sobre la mesa de comentaristas, pero The Fiend se recupera de inmediato y sigue encima.

19:22 ¡Comienza la lucha! The Fiend vs. Randy Orton en lucha mano a mano y de inmediato tenemos al ataque a Bray Wyatt.

19:21 Espectacular entrada de The Fiend, quien emerge de una caja vieja de juguetes luciendo más diabólico que nunca junto a Alexa Bliss.

19:18 ¡Let me in! Y se apagan las luces del Raymond James Stadium a la espera del demonio en persona.

19:15 Espero me perdonen la palabras, pero no hay pose más “pedera” en la historia de WWE que la de Orton en el esquinero.

19:12 ¡I Hear Voices in my Head! La inconfundible música de Randall Keith Orton suena en el Raymond James Stadium, pero es curioso verlo con calzoncillo y rodilleras blancas.

19:12 ¡Vamos con la primera lucha! Y es una que se esperaba desde hace tiempo con The Viper y The Fiend mano a mano por lo que parece ser la última vez.

19:10 Demos la bienvenida a los anfitriones de esta segunda velada de la Vitrina de los Inmortales: Titus O’Neill y el Inmortal, Hulk Hogan, quienes dan un repaso de los siete combates que nos esperan.

19:05 Afortunadamente, este domingo no hay lluvia ni algo que retrase la función, así es que vámonos con todo.

19:00 ¡INICIA WRESTLEMANIA 37! La Noche 2 del máximo evento de la lucha libre está en marcha y estamos a la espera de saber cuál será el primer combate.

18:50 Esta es apenas la segunda vez en la historia que WrestleMania se lleva a cabo en noches consecutivas de un mismo fin de semana, con el antecedente en 2020 cuando fue grabada en los estudios del Performance Center de Orlando.

18:40 Les recordamos que el evento estelar de este domingo, con el que cerraremos WrestleMania 37, es la Triple Amenaza por el Campeonato Universal en la que Roman Reigns defiende contra Daniel Bryan y Edge.

18:30 Y si no creen lo impresionante que fue la presentación del Conejo Malo en la Vitrina de los Inmortales, escuchen a Randy Orton: “Le agradezco a Bad Bunny por respetar lo que hacemos en WWE, le admiraba como músico, pero a partir de hoy le puedo decir colega superestrella”.

18:20 Lo de Bad Bunny anoche en WrestleMania fue espectacular, nadie dio crédito a lo que vio del cantante dentro del cuadrilátero, se hizo tendencia mundial y la gente lo despidió con ovación.

18:10 Por primera vez en 13 meses, WWE recibió a sus aficionados en un evento en vivo la noche del sábado para la primera parte de WrestleMania y este día se esperan a otros 25 mil seguidores.

18:00 ¡Arrancamos el Kickoff de WrestleMania 37! Estamos calentando motores para llevarte la mejor transmisión posible, en breve te daremos más datos y cosas que debes saber.

Cartelera de WrestleMania 37 del domingo

17:55 El sábado se puso en juego uno de los dos títulos más importantes de la empresa: el Campeonato WWE y Bobby Lashley retuvo de forma dominante ante Drew McIntyre, quien quedó inconsciente como víctima del Hurt Lock.

17:45 Anoche tuvimos una cartelera repleta de acción y este domingo no será la excepción. Una de las luchas más esperadas es la de Randy Orton vs. The Fiend, que regresa luego de ser “quemado vivo” por el apodado Legend Killer.

17:40 Para que estés enterado, a las 18:00 arrancará el Kickoff con todo lo previo a la cartelera oficial que se pondrá en marcha a las 19:00, pero no te vayas porque en WWE uno nunca sabe qué puede suceder en cualquier momento.

17:35 Por si no estuvieron al pendiente de las actividades el sábado, una fuerte lluvia retrasó el comienzo del show por 45 minutos, pero esperemos que hoy no hayan contratiempos meteorológicos.

17:30 ¿Están listos para la Noche 2 de WrestleMania? Es un gusto que nos acompañen para el evento más importante del deporte entretenimiento que promete regalarnos una velada inolvidable como la del sábado en el Raymond James Stadium.

