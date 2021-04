WrestleMania 37 EN VIVO: Resultados del gran evento WWE este 2021

¡Llegó el día! El evento más grande de lucha libre en el mundo celebra la primera de sus dos noches este sábado 10 de abril y en Mediotiempo te damos la bienvenida al minuto a minuto EN VIVO de WrestleMania 37. Acompáñanos y descubramos juntos qué momentos quedarán en la historia de WWE a partir de este día.

​WWE WrestleMania 37 EN VIVO | Última Hora

19:47 ¡Corte de manga! Literalmente, McIntyre le acaba de hacer a Lashley lo que en México conocemos como “mentada de madre” para decirle que va a quitarle el título.

19:45 ¡Comienza la lucha! Bobby Lashley (c) vs. Drew McIntyre por el Campeonato WWE en una lucha a una sola caída.

19:43 ¡La entrada del Campeón! The All Mighty, Bobby Lashley, con el oro en su cintura y acompañado de MVP hacia el cuadrilátero.

19:40 Allá viene Drew McIntyre, The Scottish Psycho que busca recuperar el cinturón con mayor historia dentro de la empresa.

19:35 Pero antes de eso, presentan en el Raymond James Stadium a los anfitriones oficiales de WrestleMania 37: Titus O’Neil y el Inmortal, el mítico y legendario, Hulk Hogan.

19:33 El público regresó a sus lugares y vamos entonces con el video promocional de la lucha que abrirá el Show de Shows, que promete ser física y violenta como pocas por el Campeonato WWE.

19:30 De acuerdo a WWE, la función de WrestleMania comenzará en cinco minutos para poder secar el escenario, la rampa y el cuadrilátero, evitando así cualquier percance o riesgo de accidente.

19:20 Hay que hacer tiempo en lo que pasa la tormenta, por eso están entrevistando a varios de los talentos como Braun Strowman, Shane McMahon y Kevin Owens, todos ellos programados para esta noche.

19:15 ¡No te calientes, plancha! En vestidores se encuentras McIntyre y Lashley, quienes a punto están de irse a las manos porque les urge salir al ring. Son la primera lucha de la cartelera por el Campeonato WWE.

19:10 ¡Tenemos retraso por lluvia! Justo cuando todo estaba listo para la primera lucha, se emite una alerta de demora en el Raymond James Stadium, así es que seguiremos a la espera de que las condiciones climáticas nos dejen disfrutar de la lucha libre.

19:05 Reproducen un video recapitulando lo que ha sido el último año sin aficionados, pero igualmente se destaca lo épico de WrestleMania con momentos históricos como Hulk Hogan vs. Andre The Giant, The Undertaker vs. Shawn Michaels y Stone Cold Steve Austin vs. Bret Hart.

19:00 ¡Bienvenidos a WrestleMania! Inicia oficialmente la función de la Noche 1 y es el genio detrás del imperio, Vince McMahon, quien junto a su familia y todas las superestrellas dan la bienvenida a la afición tras más de un año ausentes.

18:45 ¡Hasta Joe Montana quiere estar en WrestleMania! La leyenda de la NFL publicó un tuit presumiendo un cinturón de la vieja escuela y pidiendo “una lucha” para esta edición.

18:35 Y ya que hablamos de The Rock, una encuesta en Estados Unidos hecha por medio Newsweek reveló que el 46% de los interrogados votaría por Dwayne Johnson para presidente y el exluchador respondió.

18:30 Billie Kay, quien hará equipo con Carmella esta noche buscando una oportunidad por los Campeonatos Femeniles de Parejas, rendirá un tributo a The Rock, quien respondió al gesto.

18:20 Cesaro vs. Seth Rollins y Braun Strowman vs. Shane McMahon en una lucha en jaula son parte de la actividad agendada para este sábado.

18:10 Para quienes gustamos de la música, The Weeknd es quien provee el tema oficial de WrestleMania 37 con su éxito Save Your Tears.

18:02 Booker T, el miembro del Salón de la Fama al que Bad Bunny le escribió su éxito mundial, forma parte del panel de leyendas del Kickoff junto a JBL y Jerry Lawler.

18:00 ¡Comenzamos el Kickoff de WrestleMania! Las próximas cuatro horas -o poco más- serán inolvidables y qué mejor que lo vivamos juntos en Mediotiempo.

17:55 Si te preguntas cuánta gente estará este sábado en el Raymond James Stadium, se estima que serán poco menos de 25 mil aficionados, una entrada muy parecida a la del pasado Super Bowl en el mismo estadio.

Cartelera de WrestleMania para el sábado

17:45 ¡Esta noche debuta Bad Bunny! El reggaetonero puertorriqueño cumplirá uno de sus grandes sueños al ser parte de una lucha oficial en WWE y no hay mejor escenario que WrestleMania.

17:40 Así estaba el clima hace menos de una hora en Tampa, pero afortunadamente se ha informado que WrestleMania comenzará a la hora programada porque ha cesado la lluvia.

17:35 ¡Qué elegancia la de Francia! Así llegó Seth Rollins al estadio y le dice a Cesaro que “no tiene oportunidad alguna” de vencerle este día en la Vitrina de los Inmortales.

17:30 No queremos ser aguafiestas, pero el pronóstico del clima en Tampa informa de “posible tormenta con potencial eléctrico”. Les informaremos de cualquier cambio que esto pueda ocasionar.

17:20 Esta noche también tendremos como evento estelar la lucha de Sasha Banks vs. Bianca Belair por el Campeonato Femenil SmackDown, recordando que la segunda ganó el Royal Rumble en enero y con esa la oportunidad titular que recibe en Tampa, Florida.

17:15 En Mediotiempo platicamos con Edge, el hombre que volvió tras 9 años de retiro para demostrar que nunca se es muy viejo para seguir cumpliendo sueños y nos contó que Muhammad Ali fue parte de su inspiración.

17:10 Te recordamos que la función comenzará a las 18:00 con el Kickoff y el evento estelar de este sábado será Bobby Lashley vs. Drew McIntyre por el Campeonato WWE que posee The All Mighty y que The Scottish Psycho ganó exactamente hace un año en WrestleMania ante Brock Lesnar.

17:00 ¡Bienvenidos a la fiesta más grande del deporte entretenimiento! Este 2021 marca la edición 37 de WrestleMania y promete ser inolvidable desde el Raymond James Stadium de Tampa, con aficionados en las tribunas por primera vez en más de un año en WWE.