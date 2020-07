World Athletics expulsará a Rusia como miembro si no paga lo que debe por dopaje antes del 15 de agosto

Por ello, si la RusAF no cumple con sus pagos ni tampoco presenta un plan deportivo que tenga el visto bueno del Grupo de Trabajo de World Athletics antes del 30 de septiembre, recomendarán al Congreso del organismo del 2021 que la federación sea expulsada como miembro del ente.Además, mientras no se solucionen estas dos cuestiones, el mecanismo para que los atletas rusos puedan competir como neutrales “no estará disponible”.

You May Also Like