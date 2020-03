Woody Allen publicará sus memorias en abril

Grand Central Publishing tiene los derechos a nivel mundial de esta autobiografía. Además del lanzamiento en Estados Unidos, Apropos of Nothing se publicará esta primavera en Francia, Alemania, Italia y también España.

El libro de Allen ha tenido dificultades para encontrar un editor. El año pasado The New York Times informó que los ejecutivos de cuatro de las principales editoriales rechazaron el libro por las acusaciones de abuso sexual por parte de Dylan Farrow, hija de Mia Farrow.

El director de cine, Woody Allen está de enhorabuena. La editorial Grand Central Publishing, división de Hachette Book Group, ha adquirido los derechos de Apropos of Nothing, autobiografía de Woody Allen que saldrá a la venta el próximo 7 de abril .

