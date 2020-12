Wonderboom, de Ultimate Ears, el altavoz ‘bluetooth’ con más de 17.000 valoraciones… ¡y un 45% de descuento!

Uno de los motivos por los que este altavoz es uno de los regalos de Reyes que no deberían faltar en la wish list de este año, además de por su precio rebajado y las prestaciones que nos ofrece, es que si lo pides hoy desde Amazon te aseguran que llega antes del día 6 . Teniendo en cuenta la falta de tiempo y los periodos de entrega en estas fechas, una gran oportunidad para sorprender a nuestros seres queridos y asegurarnos de que disfrutan de este gadget tan bien valorado ( ¡tiene más de 17.000 valoraciones y casi cinco estrellas doradas! ).

Aunque muchas personas ya tacharon parte de su wish list con la llegada de Papá Noel , todavía tenemos una oportunidad para recibir aquellos que echamos en falta. Así, el próximo 6 de enero serán muchos los afortunados que reciban una segunda tanda de regalos. Por ello, a la emoción que caracteriza esta espera se suma el agobio de encontrar el mejor presente con el que obsequiar a nuestros familiares y amigos. La tecnología suele ser nuestra mayor aliada en este sentido, puesto que no hay quien pueda resistirse a un buen smartwatch o a un altavoz con asistente de voz incorporado que consiga hacer la vida más fácil.

