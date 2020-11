‘Wonder Woman’ iría a HBO Max poco después de estreno en cines

Los teatros no son los únicos que se han opuesto a los estrenos en casa. Muchos cineastas prefieren ver su trabajo en la pantalla grande, y los actores a menudo reciben bonificaciones pagadas en función del rendimiento financiero de una película en los cines. Pero Warner Bros. compañeros de estudios ya lo han resuelto. Walt Disney Co., una vez el mayor oponente de las películas en línea, ha lanzado Hamilton y Mulan para los espectadores en casa.

WarnerMedia de AT&T se encuentra en las etapas finales de las deliberaciones sobre el destino de la película, que actualmente está programada para estrenarse en los cines el día de Navidad. Si bien el estudio podría retrasar la película hasta el próximo año, el lanzamiento rápido de videos caseros es otra opción que está ganando apoyo, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por discutir deliberaciones internas. Los planes no se han establecido y podrían cambiar, dijeron, y agregaron que algunos propietarios de cines están abiertos a la idea en este caso.

Wonder Woman 1984, la única gran película que aún debutará en los cines este año, puede aparecer en AT&T Inc., solo una o dos semanas después de su lanzamiento, según personas familiarizadas con el asunto, una medida que podría ayudar al nuevo servicio de transmisión a agregar suscriptores rápidamente y mantener los cines abiertos al mismo tiempo.

