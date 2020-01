Winston | La Prensa Panamá

Fundado por opositores al régimen: Roberto Eisenmann, Ricardo Alberto Arias, Fabián Echevers, Ricardo Arias Calderón y Ricardo J. Bermúdez. Las acciones están muy atomizadas, por lo que es difícil ejercer un control, sistema que defendía Winston. Dentro del proceso para la firma de los Tratados Torrijos-Carter, a los jerarcas militares no les quedó más remedio que aceptar la fundación de un periódico con las características de La Prensa, que se convierte en una roca en el zapato del régimen. De otra manera los tratados no habrían obtenido los votos necesarios para ser ratificados por el Senado de EU, me explicaba Winston.

