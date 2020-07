Wings Week Panamá del 20 de julio al 2 de agosto, para los amantes de las alitas

4 Bistro, 5inco, Aktibao, Alegría, Beat Burger, Birreria La Mano Foja, Blue Moon, Botánica, Bottle Alley, Brothers, Chick n´ Pop, Dainer 16, Grill Meister, Habibis Restaurant & Bar, El Republicano, Joder Gastro Lab, La Mesa, La Pulperia, La Tapa del Coco, Lazotea, Malo, Paladar, Par de Pintas, Santé, The Wallace, The Wine Bar, Tosto Coffee, Wingstop.

Los especiales de cada restaurante estarán disponible para retirar directamente en cada local participante (Take Out), y por supuesto que de forma exclusiva en la platarforma de servicio a domicilio Appetito24 , patrocinador oficial de los Panama Week 2020.

Algunos restaurantes ofrecerán adicional el especial familiar de 25 alitas + 4 soda o bebida no alcohólica por un precio fijo de sólo $25.00 (no incluye impuesto, ni propina).

Los restaurantes participantes ofrecerán un Menú Especial de 8 alitas con una receta auténtica de cada chef + una soda o bebida no alcohólica por un precio fijo de solo $10.00 (no incluye impuesto, ni propina).

