Wílmer Cabrera opina sobre el interés del Inter Miami por James Rodríguez – Fútbol Internacional – Deportes

¿Cómo le parece la opción de que James vaya a la MLS? ​ Cualquier equipo del mundo estaría feliz de contar con James en estos momentos de su carrera, pues está en lo que uno supone es su mejor producción futbolística, por la combinación de experiencia y madurez. Pero la respuesta solo la tiene él, por lo que está buscando. Me refiero a qué tipo de compromiso y competencia desea. La MLS es una liga en crecimiento y él sería una gran figura, no lo dudo.

