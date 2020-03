Willow Smith se deja afeitar la cabeza por su novio en una ‘performance’ sobre la ansiedad

La hija de Will Smith y Jada Pinktt-Smith, de 19 años, se ha hecho un cambio de look radical . Y lo ha hecho con la ayuda de su pareja, el músico Tyler Cole, en el Museo de Arte Contemporáneo de los Ángeles. La idea tiene relación con el disco que acaba de lanzar el dúo,The Anxiety.

You May Also Like