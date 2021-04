Willie Colón: “la noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta”

“Queridos amigos y fans. Siento no poder responder personalmente sus hermosas palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta. Es un largo camino para la recuperación. Gracias por todo lo que me han dado a lo largo de los años. Con la ayuda de Dios volveré. DLB”, escribió Colón en su cuenta de Instagram.

You May Also Like