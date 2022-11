William Levy y Elizabeth Gutiérrez juntos en un viñedo, dicen que la escapada de la pareja ha sido romántica

William Levy y Elizabeth Gutiérrez siguen manteniendo una relación sentimental, al menos esto es lo que se ha empezado a rumorear en las últimas semanas. A inicios de este año, muchos creíamos que el amor entre ellos había acabado, y es que ambos confirmaron en alguna medida que ya no estaban juntos. ¡Estaban separados! Pero, recientemente, se les ha visto muy juntos en un viñedo, en compañía de unos amigos.

La salida ha sido catalogada como “una escapada romántica” ya que William y Elizabeth no contaron, en esta ocasión, con la compañía de sus hijos Christopher y Kailey.

A continuación les compartiremos algunas de las imágenes y videos que ahora circulan en redes sociales en donde aparecen William y Elizabeth no sólo juntos sino que muy sonrientes. Algunos afirman que si la separación fuese un hecho, ellos muy probablemente no pasarían tanto tiempo juntos y en eventos como éste tampoco posarían abrazados ni se sentarían uno al lado del otro.

Según reportó la revista Hola!, la visita en el viñedo fue en España, y sobre este momento habló Javier Moro, presidente de dichas bodegas, quien a través de sus redes sociales dijo: “Hoy he tenido el inmenso placer de recibir en nuestra casa, @bodegasemiliomoro, al actor @willevy, quien ha disfrutado de una visita por nuestro viñedo y ha podido conocer cómo elaboramos nuestros vinos”.

En otra imagen agregó: “Nuestras puertas siempre están abiertas, el vino es nuestro motor y el que una a las personas. Nuestro presidente, Javier Moro, le explica al actor, William Levy, cómo elaboramos nuestros Malleolus”.

Vale agregar que para el cierre de esta nota se desconoce de manera oficial si la pareja ha retomado o no su relación, pero todo parecería indicar que esto ya es un hecho consumado.

