William Amos: La difusión de la imagen de un diputado desnudo levanta polémica en Canadá | Internacional

El diputado canadiense William Amos, en una imagen del pasado 19 de junio en Chelsea (Quebec). Adrian Wyld / AP

La fotografía de un diputado canadiense está circulando por medio mundo. En la votación parlamentaria del pasado miércoles –llevada a cabo de manera virtual-, William Amos, representante de la circunscripción de Pontiac (Quebec) por el Partido Liberal de Canadá, apareció completamente desnudo unos segundos. Amos se ha disculpado, pero miembros de su agrupación política pidieron este jueves abrir una investigación para saber quién difundió la imagen, ya que argumentan que es un acto carente de ética y que podría merecer sanciones penales.

En la captura de pantalla, Amos figura de pie en su oficina desnudo, aunque cubre sus partes íntimas con lo que parece un teléfono móvil. Claude DeBellefeuille, parlamentaria del Bloque Quebequés, se quejó enseguida, aunque sin nombrar a su colega liberal. “Hay que recordar a los diputados, especialmente a los hombres, que la corbata y la chaqueta son obligatorias, pero también la camisa, los calzoncillos y pantalones”, expresó. Poco tiempo después, la imagen comenzó a circular en Twitter.

Amos, de 46 años, utilizó la misma red social para explicar el percance y disculparse. “Hoy he cometido un error muy desafortunado y, obviamente, estoy avergonzado por ello. Mi cámara se quedó encendida accidentalmente mientras me ponía la ropa de trabajo después de ir a correr. Me disculpo sinceramente con todos mis colegas. Ha sido un error honesto y no volverá a ocurrir”, escribió.

Este jueves, Pablo Rodríguez, diputado liberal y representante del Gobierno en la Cámara baja, pidió a Anthony Rota, presidente de este órgano legislativo, abrir una investigación sobre la difusión de la fotografía. “Quisiera decir que la conducta de la persona que tomó la captura de pantalla no solo es miserable, también es mezquina y estremecedora para uno de nuestros colegas. Tomar una foto de alguien que está desnudo mientras se cambia de ropa y compartirla sin su consentimiento puede muy bien ser un asunto criminal”, declaró Rodríguez. El código penal canadiense sanciona este ilícito: publicar, distribuir, transmitir o vender una imagen íntima de una persona sin que haya dado su consentimiento puede acarrear, entre otras sanciones, una pena de hasta cinco años de prisión.

Funcionarios de la Cámara baja indicaron que únicamente los diputados y un limitado número del personal de apoyo tuvieron acceso a la sesión virtual. Además, el reglamento interno prohíbe compartir fotografías o vídeos de las reuniones que no sean declaradas de libre difusión.

Catherine McKenna, diputada liberal y ministra de las Infraestructuras, catalogó como “espantoso” el hecho que alguien haya compartido la imagen producto de un error cometido por un compañero, en vez de juzgar los resultados de su trabajo. Por su parte, Stéphane Lauzon, parlamentario también por dicho partido, pidió pensar en estos momentos en el impacto para la esposa y los hijos de Amos.

En un comunicado, el Bloque Quebequés informó que apoyará al presidente de la Cámara baja en caso de que decida abrir pesquisas. Los liberales, según citó Radio-Canadá, también han recibido el respaldo del Nuevo Partido Democrático para lanzar una investigación que dé con el responsable de la difusión de la imagen.

