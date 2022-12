Will Smith y RuPaul intentan salvar una reciente obra de Broadway sobre racismo

El público no se reincorporó rápidamente a los teatros, ya que el turismo todavía no arrancaba por los obstáculos al viaje internacional, y una vez restablecida la normalidad en 2022 la afluencia y, por consiguiente, el volumen de negocio no ha vuelto a los niveles prepandemia.

“Ain’t No Mo” es un ejemplo de la diversidad que se abre paso en la comunidad teatral de Nueva York, pero no escapa a las dificultades del sector que también han afectado a otra aclamada pieza con la población negra como tema central, “A Strange Loop” , el musical que arrasó este año los premios Tony y que cerrará en enero.

El actor Will Smith y la “drag-queen” televisiva RuPaul son algunos de los nombres célebres que intentar salvar “Ain’t No Mo” , una comedia de Broadway sobre el racismo en Estados Unidos. abocada a cerrar el próximo domingo, apenas dos semanas después de su estreno.

