Wilco, Dido y Tom Jones se suman a las Noches del Botánico de Madrid

Según se ha desvelado este jueves en rueda de prensa, a ellos se sumarán Pat Metheny, Of Monster And Men, Crowded House, Jessie J, Herbie Hancock, Agnes Obel, Víctor Manuel, Los Secretos, Estrella Morente en concierto doble con su hermano Kiki, Tomatito, Diego El Cigala y Andrés Suárez, entre otros.

You May Also Like