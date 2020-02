Wilbert dará la cara y no lo hará solo

Desde que el pasado 14 de febrero la Wyznick hizo un video recordando la pedida de mano que su aún esposo le había hecho en el programa Buenos Días, en 2013, se ha desatado el mismísimo infierno de Inglaterra.

A los pocos minutos recibimos fotos en las que se veía a alguien muy parecido a su esposo, Wilbert González, besando a una joven desconocida hasta ese momento. Al preguntarle a Wyznick si sabía quién era, de una vez nos respondió: “Sí, sé debe ser la misma persona que me ha estado acosando y enviando fotos”.

En el Live aclaró detalles sobre el acoso, las fotos y en sus historias estuvo disparando todo el fin de semana. Cómo supuestamente quien decía que la amaba le jugaba sucio con una chiricana que se llama Joselyn González. Cómo desde julio del año pasado empezaron a relacionarse desde Instagram y cómo la relación fue evolucionando al punto de que él le mintiera y la abandonara en dos ocasiones durante el año pasado. No solo eso, Wyznick hizo público los chats calientes de su marido y la joven y aclaró que él está como enloquecido y haciendo cosas que no debe hacer un babalao.

Quiere hacer docencia

La Wyznick dejó claro que está haciendo esto porque por mucho tiempo sufrió y lloró por la situación, pero quiere enseñarle a las mujeres que de esto se puede salir y que no tienen que dejarse o sentirse humilladas por una infidelidad.

Aclaró que la demanda de divorcio está, así como otra por lo del anillo de matrimonio que Joselyn empeñó y por infidelidad y abandono de hogar.

Las redes sociales han estado encendidas y en Instagram, Twitter y Facebook se ha popularizado el hashtag #Wilberdóndeestás, y aunque él no ha querido hablar desde que esto salió, sí logramos contactarlo.

No estará solo

El mismo viernes que se hizo público todo el escándalo entre Wyznick y su esposo recibimos un mensaje en el que Wilbert nos decía que lo que Wyznick decía era mentira y que ella le había hackeado su cuenta de Instagram: “Ella no supera la ruptura. Nada ha sido como ella ha dicho, ella me hackeó la cuenta y le cambió el nombre”. También nos dijo: “Pronto hablaré descubrirán la realidad”.

Ayer, volvimos a tener comunicación con él y primero nos dejó claro que aunque estemos recibiendo información supuestamente de ellos, ninguna es cierta y dejó claro: “Lo único que te puedo decir son dos cosas: uno, hablaré en el momento indicado y dos, lo haré con mi representante legal al lado”.

Aunque tratamos de conseguir más información de su parte, Wilbert no respondió a nuestras llamadas.

Tan solo ayer, una persona que decía ser Joselyn González nos contactó vía redes sociales para reclamar su derecho a réplica por todo lo que ha dicho Wyznick: “Mi nombre es Joseline pareja del señor Wilberto, acepto mantener una relación con el siendo un hombre casado desde el mes de marzo. La señora se enteró de nuestra relación y comenzó a amenazar a Wilber, a su familia y a mi persona con destruirnos, acepto se dieron las conversaciones pero ella revisó una madrugada el celular de Wilberto y se las reenvío a su celular y tomo mi numero y comenzó desde una cuenta falsa a seguirme, yo acepto mi error de meterme en la relación, pero no puedo aceptar que diga que yo la acosaba y le enviaba fotos a su celular cuando no tenía maneras ni formas de contactarla y para que lo iba a hacer si sabia que al final ella me iba a exponer en redes porque todo el país sabe como procede la señora, las fotos que ella muestra son de mis redes sociales, subí fotos ya cuando Wilberto la había dejado y las subí con su consentimiento no se las envié a la señora.

En el texto aclaraba lo que pasó con el anillo y dice que ella está peleando algo que no le pertenece y cerró diciendo: Te entiendo que estés llena de ira, de odio y resentimiento, pero ven contra mí no contra inocentes. “En cuanto al tema del anillo, aclaro que fue el anillo de matrimonio de Wilberto, está aclarado familiarmente que la procedencia del anillo no vino a través de la señora, los anillos eran de una familiar de la familia González que no se llegó a casar y para no perderlos se los dieron a Wilberto para qué los usara en su matrimonio. Wilberto me pidió el favor de que lo empeñara la primera vez que ellos se dejaron, ya que ella le dijo que hiciera con el anillo lo que le diera la gana… Mi gran pregunta es con todo respeto, ¿si está decidida a divorciarse porqué pelear por un anillo que no es tuyo?”, dice el texto.

“Prosigo. Después de eso ellos regresaron. Wilberto bajo amenazas y sugestiones volvió con ella, definitivamente se fue de la casa a escondidas, ¿por qué lo hizo de esa manera? Por las amenazas, por los constantes hostigamientos que vivía y las humillaciones, porque no dice que ella por los celos, ¿no dejaba que Wilberto trabajara en otro lugar que no fuera en su despacho o manejándole? Él trabajaba la religión, una de sus fuentes de ingreso”, dijo.

¿Por qué solo habla de mi y no de los demás casos de infidelidades que hubo a lo largo de los 6 años que estuvieron juntos?, se preguntó ella en su derecho a réplica.

“Pues aquí va la verdad de todo este circo. Wilberto acepta que se caso con la señora por conveniencia, por la comodidad que le daba, por los casos judiciales que tenía, por la vida que ella le prometía. ¿Por qué meter a mi madre y exponerla a las redes cuando ella no tiene que ver nada aquí? ¿Por qué no expuso mi cara?, porque siempre ha sabido quien soy, ¿por qué exponer a mi madre cuando la que cometió la falta fui yo? Soy mayor de edad, dueña de mis actos, ¿porqué exponer a terceras personas solo por tu sed de venganza y de hacer mal?”, explicó.

“Te entiendo que estes llena de ira, de odio y resentimiento, pero ven contra mi no contra inocentes. ¿Por qué arremeter contra la familia de él porque se lleva bien conmigo? Haces todo porque en esta ocasión perdiste y no tienes la verdad en tus manos y por eso la manipulas, ¿por qué exponer datos personales como mi nombre completo y mi cédula?”, dijo.

“Solo quiero aclarar y dar mi versión ya que soy la afectada aquí gracias a sus manipulaciones”, cerró.

Cuando le dijimos a Wilbert que Joselyn nos estaba escribiendo, aclaró que eso era imposible y que lo que estaban escribiendo era falso.

