WhatsApps tendrá opción de mensajes que se autrodestruyen

Facebook ha estado introduciendo más opciones para la eliminación de publicaciones de usuarios en sus diversas redes sociales. Esta característica, popularizada por Snap Inc., que permite a los usuarios enviar fotos y videos que desaparecen después de que se abren, son una respuesta a las inquietudes por la privacidad de los clientes. A principios de este año, Twitter Inc. también comenzó a probar una función para publicaciones temporales que desaparecen, llamadas “Fleets”

