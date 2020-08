WhatsApp tendrá 5 nuevas funciones antes de acabar 2020 ¿Cuáles son?

Por increíble que parezca, estamos prácticamente en el último cuatrimestre del 2020 . Un año marcado por la pandemia del coronavirus, por la tensión política entre Irán y Estados Unidos, los incendios forestales en Australia y varios eventos más de los que ya no queremos acordarnos, pero no todo son malas noticias y al menos la tecnología ha mostrado que avanza a grandes pasos .

