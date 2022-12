WhatsApp Plus | 2023 | Descargar última versión del APK | Alexmods | Yesiimods | Heymods | nnda | nnni | DEPOR-PLAY

Una de ellas es que la información de terceros puede ser vulnerable. Todo lo que se comparten tus contactos contigo puede terminar expuesto en esta app, como fotos, videos, archivos y documentos, ya que se alojarán en servidores ajenos a los de Meta y que pueden ser víctimas de hackeos con mayor facilidad. Además, WhatsApp Plus no cuenta con cifrado de extremo a extremo, algo que sí tiene la versión original, por lo que los protocolos de encriptación se inhabilitan.

