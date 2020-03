Y como la vida son clásicos, no nos olvidamos de Skype . Que puede que suene muy de antaño, porque fue una de las pioneras y de lo poco que se podía usar hace no tanto tiempo en materia de videollamadas, pero sigue a la orden del día: según los últimos datos de Statista, el número estimado de usuarios registrados en todo el mundo de la plataforma es aproximadamente 1,33 millones.

Google también se subió al carro de las videollamadas con Hangouts , en versión web o en su app móvil, y no lo hizo mal de todo. Podrás hablar con hasta 10 personas en su versión convencional y con 25 en la modalidad para empresas . Y, como siempre pasa con el gigante tecnológico, juega con una ventaja: ¿quién no tiene hoy en día una cuenta de Google? Si la tienes, tienes Hangouts por defecto y por tanto no tendrás que hacer ningún registro extra . Fácil y rápido.

Quien escribe mismamente ha hablado este fin de semana más por videollamada que durante los últimos cinco años seguramente. Y es que cuando te dicen que no puedes tener a tu gente cerca te surge el deseo irremediable de saber de ellos, incluso de personas con quienes no hablas mas que de ciento a viento.

Gracias a ellas tenemos una pequeña gran salvación social: las videollamadas. Todavía no tenemos datos, pero pronto saldrán las grandes compañías de telecomunicaciones a decirnos cuánto se han disparado las llamadas de vídeo . Y no será una cifra baja.

