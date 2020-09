WhatsApp: estos son los mensajes que podrían bloquear tu cuenta para siempre | EL IMPARCIAL

Por otra parte, si el mensaje se recibió en la versión web y en el teléfono, o no se cuenta con una versión de WhatsApp Web, la única opción recomendada es borrar y reinstalar la aplicación. Sin embargo, en este caso se perderá la copia de seguridad y el historial de las conversaciones. No obstante, los “mensajes de miedo” se pueden prevenir configurando la privacidad de WhatsApp. WABetaInfo recomienda modificar la configuración para que la aplicación únicamente permita recibir mensajes de contactos agregados.

Si el usuario es bloqueado por la aplicación, no podrá acceder a ninguna de sus conversaciones y perderá, además, el historial de chats e imágenes. En este caso, será necesario reiniciar WhatsApp y hacer una nueva configuración. Actualmente, no existe una solución general y efectiva por parte de WhatsApp para solucionar el problema, indica el portal especializado WABetaInfo, que advierte que la mala práctica que bloquea la app se está convirtiendo en algo viral dentro de Brasil, donde ya hay miles de usuarios afectados.

No obstante, también existen métodos que WhatsApp no contempla y que podrían ocasionar que para algún usuario la aplicación colapse y quede bloqueada para siempre.

CIUDAD DE MÉXICO.-WhatsApp es el servicio de mensajería instantánea más popular entre la población. Desde su lanzamiento en 2009, se ha convertido en una herramienta de comunicación para millones de personas que la emplean de manera cotidiana. El pasado febrero, WhatsApp anunció que ya contaba con 2,000 millones de usuarios en su plataforma. Y cada día, más usuarios, empresas y comercios optan por instalar esta aplicación, ya que es una herramienta, que por sus reglas de uso, es fácil y atractiva para comunicarse. Sin embargo, dentro de sus normas de uso, la aplicación propiedad de Facebook, indica que WhatsApp podría bloquear a usuarios que no sean responsables y realicen las siguientes acciones: enviar mensajes masivos, crear listas con contactos no agregados, uso excesivo de listas de difusión y violar las condiciones del servicio.

