WhatsApp dejará de funcionar en estos móviles en dos semanas

De acuerdo con el propio comunicado emitido por la empresa, la medida “se tomó para poder mejorar la seguridad y la calidad de la aplicación en dispositivos más modernos”. Por lo tanto, los celulares con sistemas operativos obsoletos como Windows Phone y aquellos que no cuenten con los requisitos mínimos de hardware y software establecidos por la compañía no podrán seguir usando esta aplicación.

Los desarrolladores de WhatsApp no paran de incluir nuevas prestaciones a la aplicación y esta es la razón principal de que muchos modelos de teléfonos se vean afectados el año venidero, debido a que determinadas versiones del sistema operativo tienen fallas de seguridad que no soportarían las actualizaciones.

