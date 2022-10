WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir de noviembre

Desde principios de septiembre, los usuarios que posean iPhone 6S, iPhone SE y iPhone 6S Plus no podrán usar debidamente la red de mensajería. Tampoco los propietarios de Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend G740 y Huawei Ascend D2. Otras marcas como Lenovo A820, ZTE V956 – UMI X2, ZTE Grand S Flex y ZTE Grand Memo también se verán afectadas.

