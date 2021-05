WhatsApp: cómo evitar quedarse sin el servicio a partir de este sábado 15 de mayo | Doctor Tecno | La Revista

Tiempo después se irán incrementando las restricciones hasta que la aplicación quede inservible. En este punto, los usuarios que aún persistan en no aceptar los términos y condiciones ya no podrán recibir llamadas y notificaciones. Tampoco podrán hacer llamadas y enviar mensajes.

WhatsApp aclaró que no eliminará las cuentas que no hayan aceptado los nuevos términos, pero sí aplicará restricciones graduales. En primer lugar, a partir de la fecha límite, solo podrán recibir llamadas y notificaciones, pero no leer ni enviar mensajes.

Si aún no lo has hecho, en los próximos días deberías recibir un mensaje que te permitirá aceptarlas o rechazarlas.

You May Also Like