WhatsApp bloqueará tu cuenta si utilizas estas aplicaciones

Más de 2.000 millones de personas tienen una cuenta de WhatsApp. Sin embargo, parece ser que en el caso de Android no todas ellas utilizan la aplicación oficial.

Si eres una de ellas, estos últimos días podrías haber recibido un mensaje dentro de la app notificando que tu cuenta se encuentra “suspendida temporalmente”. Según informa la compañía, esto se ha hecho con aquellos que están usando “una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial”.

No te alarmes, porque tiene solución: si empiezas a usar la versión oficial, el problema desaparecerá. Pero si no lo haces después del aviso de este bloqueo temporal, “tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”.

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, explica la compañía.

Desde la compañía avisan de que “es posible que debas guardar una copia de seguridad de tu historial de chats antes de transferir tu cuenta a la versión oficial de WhatsApp”. “El nombre de la aplicación no autorizada determina si es necesario transferir tu historial de chats”, añaden, subrayando que si estás utilizando cualquier otra app que no sea WhatsApp Plus o GB WhatsApp te recomiendan hacerlo sí o sí.

WhatsApp proporciona una guía para que los usuarios sepan cómo hacer esa copia de seguridad en los casos de WhatsApp Plus o GB WhatsApp.

Puede que este paso del servicio de mensajería de Facebook haya tenido algo que ver con que recientemente se ha destapado una web que intentaba engañar a los usuarios para descargar lo que visualmente parecía ser WhatsApp, pero que en realidad era un sistema con malware para robar los datos del teléfono. Aunque, en este caso, las víctimas objetivo eran propietarios de iPhone, mientras que el comunicado se refiere a los terminales Android.

