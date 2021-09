‘WHATEVER’, un juego basado en el buque Ever Given que consiste en navegar el barco a través de canales estrechos

El nombre de la aplicación se llama ‘WHATEVER’ y trata de controlar a la embarcación mientras pasa por distintos lugares que son estrechos, con obstáculos y se debe evitar a los monstruos. El objetivo del creador consiste en reflejar el nivel de dificultad que supone navegar un barco tan grande como el Ever Given . En algunas situaciones deberás esquivar a Godzilla y podrás encontrarte con canales llenos de ruinas, rocas, puentes, torbellinos y naves espaciales -sí, todos estos obstáculos son a los que se enfrentan los capitanes-.

En marzo de este año, el famoso barco Ever Given se quedó atascado durante cuatro meses en el canal de Suez, originando un desbarajuste a nivel mundial con relación a los envíos/paquetes que llevaba en sus contenedores. Este mito histórico ha originado que una persona haya creado un juego en el que debes evitar que tu barco se quede atascado.

