Weezer anuncia por sorpresa el estreno inminente de un disco orquestal titulado ‘Ok Human’

Weezer ha sorprendido este martes con el anuncio en sus redes sociales de que en 2021 serán no uno, sino dos los discos que publicará esta banda estadounidense con el lanzamiento sorpresa, el próximo 29 de enero, de Ok Human.

Hasta el momento, solo se había confirmado la publicación el 7 de mayo del disco Van Weezer, que vendría a ser como la contrapartida roquera de este otro lanzamiento. De hecho, el grupo ha dicho que está dedicado a la memoria del ya legendario músico Eddie Van Halen, fallecido en 2020.

Ok Human es un trabajo del que la formación liderada por Rivers Cuomo había hablado de pasada en una entrevista con Entertainment Weekly en 2019, en la que se refirió a él como un álbum “orquestal” que se inspira en un disco llamado Nilsson Sings Newman (1970) y que partía del piano como fundamento para su composición.

El que será su primer sencillo, All My Favourite Songs, verá la luz este jueves, coincidiendo en plataformas digitales con otros temas que formarán parte de Van Weezer, como son The End Of The Game, Hero y Beginning Of The End.

Weezer ha dado a conocer el repertorio completo de Ok Human: All My Favorite Songs, Aloo Gobi, Grapes Of Wrath, Numbers, Playing My Piano, Mirror Image, Screens, Bird With A Broken Wing, Dead Roses, Everything Happens For A Reason, Here Comes The Rain y La Brea Tar Pits.

Será el decimocuarto disco en la trayectoria de este grupo fundado en Los Ángeles en 1992, conocidos por éxitos como Hash Pipe o Island In The Sun, cuyas melodías orbitan entre el power pop, el pop punk y la música alternativa.

Se estima que a lo largo de sus casi 30 años de carrera han vendido más de 35 millones de copias de sus álbumes en todo el mundo, a destacar especialmente el Blue Album o disco azul (1994) y el Green Album o disco verde (2001), conocidos así por el color de sus portadas.

Weezer, que ha convertido la monocromía en el arte y título de sus álbumes en una tradición, publicó en 2009 sus dos últimos trabajos hasta la fecha, los popularmente conocidos como Teal Album y Black Album.