‘We Don’t Talk About Bruno’, el video más popular del año en YouTube de Estados Unidos

La lista incluye dos canciones de Bad Bunny, Titi Me Preguntó y Me Porto Bonito , situadas en el cuarto y sexto lugar respectivamente, así como el tema Mamiii de Karol G y Becky G (séptimo), y PROVENZA , también de Karol G (noveno clasificado).

Los buenos registros de We Don’t Talk About Bruno (”No Se Habla de Bruno”, en español) en YouTube prolongan el éxito relacionado con el filme Encanto (Disney), basado en la cultura colombiana y que consiguió alzarse con el premio a mejor película de animación y ser finalista en otras dos categorías más en los últimos Óscar.

La canción We Don’t Talk About Bruno , que integra la banda sonora de la película Encanto , se convirtió en la más reproducida de YouTube en Estados Unidos durante 2022, anunció este jueves la plataforma en un comunicado en el que se incluye el top 10 de sus videos del año.

