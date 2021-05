Warren Buffett revela quién será su sucesor en Berkshire Hathaway y acaba con más de 15 años de especulaciones

Buffett, de 90 años, nunca ha manifestado públicamente su intención de dimitir y las especulaciones sobre su sucesor comenzaron en serio en 2006 cuando lo discutió en su carta anual a los accionistas de la empresa. De acuerdo con la agencia Reuters, otros aspectos de los planes de sucesión de Berkshire no han cambiado. Se espera que el hijo de Buffett, Howard, se convierta en presidente no ejecutivo, mientras que los administradores de inversiones Todd Combs y Ted Weschler están en la fila para convertirse en directores de inversiones.

