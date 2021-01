Warnock ganará en Georgia, proyecta CNN: los resultados minuto a minuto

Biden dijo que elegir a Ossoff y Warnock pondría fin al estancamiento en Washington y permitiría al Congreso proporcionar cheques de estímulo de US$ 2.000 a los estadounidenses. Trump instó al estado a elegir a Perdue y Loeffler, y afirmó que Biden no tomaría la Casa Blanca.

Los grupos políticos gastaron alrededor de US$ 520 millones en publicidad en las dos carreras de segunda vuelta, según Kantar Media / CMAG, con un promedio de más de US$ 8 millones por día. Los republicanos gastaron más que los demócratas en decenas de millones de dólares.

Perdue, un ex director ejecutivo de 71 años, minimizó a Ossoff, un ejecutivo de medios de 33 años, y dijo que el demócrata no sabe cómo crear un empleo. En su debate en el otoño, Ossoff llamó al senador un «delincuente» que enfrenta «múltiples investigaciones federales por tráfico de información privilegiada» mientras atacaba «la salud de la gente» a la que representa. Perdue replicó que el demócrata había trabajado para «China, comunista y portavoz del terrorismo», afirmaciones que Ossoff calificó de «ridículas».

