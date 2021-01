Wandavisión, la serie única que consigue lo que ninguna otra producción de superhéroes

‘WandaVision’ tiene un ‘high concept’ que la hace un elemento muy esperado y tal vez cause desconcierto, porque algunos al oír la palabra ‘Marvel’ piensan en acción sin descanso por prácticamente toda la duración de la película, y aquí se privilegia más el desarrollo de personajes (aquí aprendemos más acerca de Wanda de lo que nos mostraron sus apariciones en películas de Avengers y Capitán América) y a la comedia, también desafía la comprensión de sus propias fórmulas y convenciones. Hay una generosa dosis de guiños para los devotos del Marvel Cinematic Universe, pero también hay la intención de compartir con espectadores que lleguen movidos por la curiosidad o atraídos por la publicidad. No faltarán los que sientan que esta rebanada de pie americano con especias superheróicas no es para ellos, pero para los que le entren al juego, ‘WandaVision’ se siente realmente como un regalo.

La serie reparte cuidadosamente sus pistas y poco a poco el espectador va a encontrar que hay más en la trama: para los que no son fans de la serie esto podría pasar medio desapercibido, tomando en cuenta el obstáculo adicional de que Wanda tiene poderes para alterar la realidad y hace todo lo posible para cambiarla, cada vez que se siente amenazada; los que conocen los cómics originales en los que se inspira la serie (dos miniseries que se publicaron en los 80 y tuvieron largas consecuencias para el universo Marvel en décadas posteriores) saben que los adorables gemelitos que engendran, no son lo que parecen, y que todo tarde o temprano saldrá a la luz.

