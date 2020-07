Wanda Vázquez recibió este martes las cartas sobre referidos al FEI

“ Si la alegada investigación tiene méritos y está en ley, le doy la bienvenida. La enfrentaré como he enfrentado situaciones similares…esta actitud claramente vengativa y amañada en medio de una contienda primarista la vamos a enfrentar con mi frente en alto y con la verdad, como siempre he hecho ”, sostuvo.

“Hoy 7 de julio -5:11PM, recibimos 2 cartas de parte de la ex secretaria de Justicia, con fecha 3 de julio. En ellas se notifica los referidos al FEI. Esto confirma que no había sido notificada previamente y es hoy, luego de hacer público toda esta situación, que nos las enviaron”, lee el tuit.

