Walmart busca contratar otros 50 mil empleados

Getty Walmart busca contratar otros 50 mil nuevos trabajadores en medio de la propagación del coronavirus en Estados Unidos. Detalles abajo.

La compañía Walmart está contratando a 50 mil nuevos trabajadores, luego de alcanzar su objetivo anterior de contratar a 150 mil nuevos empleados hace unas semanas. Univisión lo había reportado en el mes de Marzo durante esta primera fase de contratación.

La compañía anunció la noticia este viernes en su cuenta de Twitter el viernes pasado.

We’ve met our goal of hiring 150k associates in the past month, and we’re committing to hire an additional 50k associates. We’re dedicated to helping our fellow Americans who are seeking work, while serving our customers during this unprecedented time. https://t.co/z7GbkqegHg pic.twitter.com/uF7wnp8I5T — Walmart Inc. (@WalmartInc) April 17, 2020

Se capitaliza así la “oportunidad de proporcionar personal adicional en las áreas clave donde más se necesita”, esto incluye las tiendas y los centros de distribución.

Cabe anotar que Walmart (WMT) es el mayor empleador privado en los Estados Unidos y tiene una fuerza laboral nacional de aproximadamente 1.5 millones de trabajadores, como reporta Xeu, México.

Detalles y cómo aplicar

El anuncio oficial fue dado a conocer por por John Furner, presidente y director ejecutivo de Walmart EE. UU con Un comunicado también publicado en el sitio web de la compañía.

Así dice formalmente el artículo.:

“Walmart se compromete a ayudar a nuestros conciudadanos estadounidenses que buscan trabajo, mientras atendemos a nuestros clientes durante este tiempo sin precedentes. Recientemente nos comprometimos a contratar a más de 150,000 nuevos asociados para fines de mayo. Desde entonces, hemos tenido más de 1 millón de solicitantes, contratando un promedio de 5,000 personas por día. Me complace compartir que alcanzamos nuestro objetivo en menos de un mes, más de seis semanas antes de lo previsto. Pero podemos hacer más. Hoy anunciamos un nuevo compromiso para contratar a 50,000 asociados adicionales”.

El comunicado entra en más detalles:

“La contratación se realizará en nuestras tiendas, clubes y centros de distribución pero este no será un enfoque único para todos. La contratación de 50,000 nuevos asociados nos dará la oportunidad de proporcionar personal adicional en las áreas clave donde más se necesita. Estas contrataciones serán principalmente asociados temporales y apoyarán a nuestros asociados y clientes actuales en ubicaciones con necesidades específicas. Nos sentimos honrados y orgullosos de poder dar una oportunidad a tantos trabajadores durante este momento crítico”.

“Seguimos viendo una fuerte demanda en nuestras tiendas y, al mismo tiempo, queremos darles a nuestros asociados actuales la flexibilidad de tomarse un tiempo libre y quedarse en casa si se sienten más cómodos al hacerlo. En tiendas y clubes, continuaremos contratando roles clave, como cajeros, almacenistas y compradores personales. En los centros de distribución contrataremos sustitutos y recolectores adicionales. También continuaremos agregando roles como más conductores a nuestra flota”, dijo el directivo.

Estas son otras especificaciones:

“Para contratar a estos 150,000 nuevos asociados, hemos trabajado con más de 70 compañías que han despedido trabajadores. Estamos viendo a estos asociados venir de las industrias de restaurantes y hostelería y otros minoristas. De los asociados contratados, aproximadamente el 85 por ciento están siendo contratados en puestos temporales o de medio tiempo. Si bien muchos de estos asociados desean un empleo temporal que sirva de puente durante este tiempo, también esperamos que otros se conviertan en roles permanentes”.

Y aquí brinda detalles muy importantes para aplicar:

“Continuaremos contratando nuevos asociados a través de nuestro proceso acelerado de contratación, desde la solicitud hasta la oferta, tan pronto como las 24 horas. Hay dos formas sencillas para que los candidatos se postulen:

Visitando nuestro sitio web de carreras

Aquí el link específico de la página web de Walmart para aplicar a un empleo.



También se pueden enviar mensajes de texto con la palabra “empleos” al 240240.

Y así concluye:

“Estamos viendo grandes éxitos del talento que estamos agregando al equipo, estamos orgullosos y apreciamos todo lo que nuestros asociados están haciendo para brindar un servicio vital a nuestras comunidades durante este tiempo”.

Walmart ya había anunciado medidas especiales de cuidado e higiene para sus empleados como lo publicamos recientemente aquí en Ahora Mismo.

On Monday, we will begin requiring associates to wear masks or other face coverings at work. This includes our stores, clubs, DCs, FCs and corporate offices. We’ll be encouraging customers and members to wear face coverings when they shop with us. https://t.co/li0FiEWIqU pic.twitter.com/kbu1ROlosc — Walmart Inc. (@WalmartInc) April 18, 2020

También había comunicado y recordado los nuevos horarios y reglas impuestos durante esta época de cuarentena y aislamiento social.

Starting Saturday, we will use a single, clearly designated entrance and exit at each store to help maintain social distancing. We’ll be forming queues outside the store and limiting the number of customers who can be inside at once. Read more: https://t.co/hxh2KEGYRx pic.twitter.com/qVZyxDb3gv — Walmart Inc. (@WalmartInc) April 3, 2020

