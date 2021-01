Wall Street cerró con nuevos récords en la última sesión del 2020

El 16 de marzo se vivió un “lunes negro” como no se había visto desde 1987, cuando la paralización económica ordenada por países y regiones para contener los contagios del virus provocó ventas de pánico, y una semana después el S&P 500 tocó fondo, acumulando una pérdida del 34 % desde el comienzo del año que no tardaría en borrar.

