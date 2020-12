VW llama a reemplazar bolsas de aire defectuosas en Beetles

Volkswagen aseguró en documentos gubernamentales que los infladores tienen una sustancia química que absorbe la humedad y que no representan un riesgo de seguridad irrazonable. No obstante, los retirará a solicitud de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), a la que le preocupa que las bolsas de aire pudieran explotar con el paso del tiempo.

