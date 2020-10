Vuelvo, Jerónimo, por tu terruño

Optimismo y esperanza no le faltan. Si se adopta el ‘proyecto’ de don Jerónimo a Panamá le ocurrirá un destino promisorio y logrará constituirse en un honor (prez) y una exquisitez dentro del conjunto de territorios colonizados por el dominio hispano. El conjunto hispanoamericano de naciones, en sentido figurado, es denominado “mundo feraz de Colón”. Es una licencia que el poeta e ingeniero ostenta en aquel instante de euforia patriótica. A diferencia de aquello que en principio pudiese creerse, ‘feraz’ es un adjetivo que no es sinónimo ni de feroz ni de voraz y no tiene que ver con las fieras: es sencillamente aquello que es fértil, abundante de frutos.

