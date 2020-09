Vuelven los partidos en Madrid, pero con mascarilla obligatoria para todos

El Gobierno madrileño impone la medida siempre que no se pueda garantizar la distancia de seguridad para prevenir contagio, una medida que no es obligatoria en otras comunidades, pese a que el Consejo Superior de Deportes busca un protocolo común en España que aúne las posturas de los territorios y las más de 60 federaciones deportivas.

El deporte no profesional regresa a la Comunidad de Madrid, aunque con importantes novedades para tratar de hacer frente a la pandemia del COVID-19. Una de las que más está dando que hablar es el uso obligatorio de mascarilla por parte de todos los participantes en la actividad, desde aficionados a jueces, si bien es cierto que el árbitro principal es el único con licencia para no llevarla.

