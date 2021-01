Vuelvealavida, Antonio Resines ante el reto de reiniciar la cultura en pleno desastre

Hace tres meses fue a preguntar por su jubilación a una oficina de la Seguridad Social y se encontró cara a cara con el colapso administrativo público. Su enfado llegó hasta el ministro Escrivá. “A lo mejor empezaron a atender más a la gente”, afirma. ¿Y qué espera del departamento que dirige Rodríguez Uribes? “Que se implique de verdad . Y si no, pues que se retiren y ya está”. “El problema es que no tienen dinero. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que esto de la Cultura es una gilipollez, empezando por los de Hacienda”, dice vehemente.

Olivares recuerda que el sector cultural supone más de un 3% del PIB y que los actores son solo “el pico del iceberg”, ya que no hay que olvidar a los técnicos, maquilladores, etc. “Ahora, más que nunca, el equipo somos todos”. Fran Perea, Antonio Banderas, Úrsula Corberó, Juan José Millás , Pepe Viyuela, Michelle Jenner, Zenet o Dani Rovira, entre otros, también han querido colaborar.

“Sé que muchos compañeros lo están pasando muy mal”, explica a 20minutos , “las ayudas del Gobierno no llegan a todo el mundo”. Quienes aguantan “la pedrada”, añade, están siendo las agrupaciones, los sindicatos, las asociaciones y las entidades de gestión . Incluso la Academia de Cine recibe peticiones en este sentido. Y aunque haya quien no se dé cuenta de nada, dice, ante una situación así, solo “siendo egoísta” y “ para que no haya un estallido social “, él pensaría en sacar dinero de donde fuera. “Porque aquí va a haber un Cristo un día de estos”

