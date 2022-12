Vuelve la estafa del hijo en apuros a través de WhatsApp: "Mamá, se me ha roto el teléfono, necesito una transferencia"

Lo recomendable en estos casos es bloquear directamente la cuenta y no darle conversación. Es mejor que los usuarios escriban a su hijo o le llamen para cerciorarse de que siguen teniendo su número de teléfono y no realizar transferencias a nadie si no se está seguro de que realmente es quien dice ser.

Según la conversación fraudulenta que ha compartido la Policía Nacional, el atacante pide a la víctima que pague una transferencia bancaria porque en ese momento no tienen la tarjeta cerca. Si la madre ha caído en la trampa, posiblemente no se niegue a prestar algo de dinero a su hijo, sobre todo si este asegura que se lo devolverá en cuanto pueda.

You May Also Like