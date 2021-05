vuelve el gran duelo de la década pasada a la NBA

El play-in se introdujo el año pasado en la burbuja por la pandemia y la emoción que le dio al tramo final de la temporada regular convenció a los dirigentes de la NBA de mantenerlo en esta campaña. Pese a tener un buen número de detractores, sobre todo entre los perjudicados (antes la séptima y octava plaza de las dos Conferencias daban plaza fija para los playoffs, ahora ya no), es incuestionable que ha dado una tremenda emoción al final de la regular season , algo que antes no sucedía. Así, el séptimo de cada Conferencia (Este y Oeste) se mide con el octavo. El ganador entra en playoffs, y el perdedor se mide al vencedor del partido entre el noveno y el décimo. De ahí sale el octavo clasificado para disputar la postemporada.

Los tiempos cambian, y el gran duelo de la década pasada, el LeBron James vs Stephen Curry , ya no se produce en las Finales de la NBA con el título en juego, sino que esta temporada será en el novedoso play-in, con Los Angeles Lakers y los Golden State Warriors luchando por un objetivo mucho más modesto: clasificarse para los playoffs.

