Vuelve drama político con un episodio especial

“Tuvimos una experiencia tan única y maravillosa que no queremos volver y tener una versión menor”, dijo Bradley Whitford, quien interpretó al sub jefe de gabinete de la Casa Blanca, Josh Lyman, al programa Today Show de NBC .

Martin Sheen, Rob Lowe y Allison Janney volverán a interpretar a miembros de una administración demócrata ficticia, en apoyo de la campaña ‘When We All Vote’ (Cuando todos votamos), de cara a las elecciones de noviembre.

You May Also Like