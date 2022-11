¿Vuelve China a la casilla cero de la covid? El país registra su peor dato de contagios desde el inicio de la pandemia

Las reacciones a la noticia en las redes sociales del país, como Weibo, no se han hecho esperar y, en su mayoría, cuestionan que el cierre vaya a durar solo las jornadas anunciadas. “Si me dices medio mes, todavía puedo creerlo, pero en cinco días es un sueño” , aseguraba un usuario en uno de los comentarios más valorados en la plataforma. Esta desconfianza ha llevado a muchos jóvenes a regresar a sus hogares antes del cierre, ante el miedo de que se prolongue hasta el año nuevo, según afirmaba otro internauta.

