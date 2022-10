vuelve a parar la CTE Guiteras

“¿Cómo es posible que todos los días, y reitero, todos los días, existan unidades y termoeléctricas fuera de servicio?. Realmente es incomprensible que en pleno siglo XXI esto suceda. Si tan mal se encuentran todas, no se puede invertir en nada más que no sea esto”, opinó un residente en Bejucal.

“Es mejor no anunciar más la Guiteras. No construyan tantos hoteles y utilicen el dinero en las termoeléctricas que deberían ser del pueblo”, comentó una usuaria en el perfil institucional de la UNE.

No habían transcurrido ni 24 horas desde que la UNE desmintió que la termoeléctrica no había sincronizado y que ocurrirían “apagones generales”, cuando comunicaron su nueva salida.

