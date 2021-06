Vuelos y nidos de abeja para bailar bajo el sol

Si hay un tejido que ya está protagonizando los looks más veraniegos ese es el satén. Prendas ligeras, vaporosas y fresquitas se convierten así en el aliado perfecto para soportar las altas temperaturas, sin perder un ápice de estilo. El vestido lencero, también conocido como slip dress, es esencial esta temporada y también en el fondo básico del armario; tanto en tonos oscuros –ideal para una velada nocturna en cualquier época del año– como en blancos y beiges, idóneos después de una jornada de playa para resaltar el bronceado de la piel.

Aunque unas sandalias de tira fina son el acompañamiento perfecto a este estilismo, con unas sneakers se convierte en la prenda más versátil del verano.

Otra de las tendencias de este verano es el nido de abeja –también conocido como bordado smocked–, aplicable a vestidos, tops, faldas e incluso prendas de baño y que nos devuelve a los veranos de la niñez. Este tipo de fruncido estiliza además la figura y admite todo tipo de estampados, desde las flores más veraniegas al cuadro vichy, que sigue protagonizando buena parte de las prendas de este año. Una buena elección para amantes del estilo romántico y naíf.