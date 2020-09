Vuelos aéreos desde Chiriquí hacia la ciudad de Panamá reinician el 28 de septiembre

Tras la suspensión de los vuelos en el aeropuerto Enrique Malek en David, producto de la pandemia, este viernes la aerolínea Copa Airlines anunció que a partir del 28 de septiembre tendrán tres vuelos semanales que conectarán a la provincia de Chiriquí con la Ciudad de Panamá y su red de destinos internacionales disponibles actualmente.

Versión impresa

El reinicio de esta operación representa un primer paso para retomar el dinamismo y desarrollo económico y turístico de la provincia, tras limitaciones producto de la pandemia.



La aerolínea especificó que será a partir del 28 de septiembre, que operará tres vuelos semanales entre David, provincia de Chiriquí, y el Hub de las Américas, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá.

Esta operación permitirá conectar nuevamente a esta importante provincia con las rutas que está operando la Aerolínea en el marco del Centro de Operaciones Controladas, autorizado por el Gobierno de Panamá.

“Como aerolínea panameña nos alegra regresar nuevamente a David y volverla a conectar con la ciudad Capital y, a través de nuestro Hub de las Américas, con los mercados más importantes de nuestro continente”, manifestó Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

Agregó que el reinicio de vuelos constituye “un paso importante para retomar el dinamismo y desarrollo económico y turístico de una de las provincias más pujantes de nuestro país”.

Regístrate para recibir contenido exclusivo

Los vuelos serán realizados en los siguientes horarios: el vuelo CM 0020 operará inicialmente los lunes, miércoles y viernes, saliendo de Ciudad de Panamá a las 7:14 a.m. y llegando a David las 08:26 a.m. En tanto, el vuelo de regreso, CM 0021, partirá a las 9:36 a.m., llegando a las 10:24 a.m.

Para el vuelo de regreso, Copa Airlines operará el avión Boeing 737-800 con capacidad para transportar a 160 viajeros, 16 en la clase ejecutiva y 144 en la cabina principal.

VEA TAMBIÉN: Moradores de Las Minas en Cerro Silvestre, Arraiján, piden nuevo puente vehicular

Los boletos aéreos se encuentran disponibles y podrán ser adquiridos a través de Copa.com, el Centro de llamadas de Copa Airlines y agencias de viaje, desde 69.00 balboas por trayecto, con impuestos incluidos. Los pasajeros que poseen un boleto vigente con Copa Airlines podrán gestionar cambios de fecha sin cobro de penalidad por cambios.

La aerolínea recuerda que todos los pasajeros deberán cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas por la Aerolínea y el Ministerio de Salud de la República de Panamá.