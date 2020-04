Vuelo humanitario evacuará el jueves a australianos de crucero varado en Uruguay

“Todo el mundo quiere irse a casa. No es una pesadilla, pero no es la situación ideal. Hay muchas personas a bordo que nunca han pasado por dificultades y esto es bastante aterrador para mucha gente”, dijo Nadin, quien viajó junto a su compatriota John Clifford, un cirujano de 71 años, con quien comparte el aislamiento en el camarote.

“Las autoridades de salud en Montevideo han sido increíblemente buenas y no hay nada más que elogios de todos nosotros hacia ellos”, agregó, asegurando que está de buen humor y no intenta echar culpas sobre la situación que está atravesando.

