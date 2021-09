‘Voyage’, y el regreso triunfal de ABBA, 40 años después de su separación

Si la semana pasada le hubieran dicho que —después de 40 años de haberse separado— la banda ABBA se reuniría, probablemente usted no lo habría creido.

Sin embargo, lo que parecía improbable sucedió. La agrupación sueca —compuesta por Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus y Benny Andersson— lanzó recientemente el álbum Voyage que consta de 10 canciones, de las cuales dos ya están disponibles en las plataformas digitales: I Still Have Faith in You y Don’t Shut Me Down.

Además de esta producción musical, ABBA realizará un concierto en Londres para lanzar una gira de shows virtuales, en el que está previsto que sus integrantes aparezcan por medio de avatares, y en el que cantarán temas conocidos, como Mamma Mia o Chiquitita. Este espectáculo se celebraría en un estadio diseñado especialmente para la ocasión y tendría lugar el 27 de mayo de 2022.

I Still Have Faith in You, el primer tema del nuevo álbum —que saldrá a la venta en noviembre—, es una oda a la nostalgia de los años más destacados de ABBA. Este sencillo está acompañado de un video musical que rememora momentos importantes de su trayectoria, a través de imágenes restauradas en alta definición. En cambio, Don’t Shut Me Down es una canción que inyecta optimismo y buenos augurios, en un contexto difícil que atraviesa el mundo por la pandemia.

Estos dos temas musicales lograron que el grupo esté a un paso de regresar por primera vez en cuatro décadas a la lista del top 10 en Reino Unido, de acuerdo con reportes la agencia AFP.

I Still Have Faith in You y Don’t Shut Me Down se clasificaron, respectivamente, en el sexto y séptimo lugar de esta lista, de acuerdo con estimaciones publicadas ayer, basadas en las primeras ventas y las descargas en ese territorio. La lista oficial se publicará este viernes.

“Si el entusiasmo continúa, estos sencillos serán los principales de ABBA en clasificarse al top 10 británico desde One Of Us, en diciembre de 1981”, señaló el organismo encargado de la clasificación a la AFP.

ABBA no se planteaba volver a los escenarios, ni mucho menos sacar nuevo material. Por ejemplo, Agnetha Fältskog dijo a la BBC en 2013 que prefería dejar a la banda en el pasado. “Fue hace tanto tiempo, estamos envejeciendo y tenemos vidas diferentes”, explicó. Al parecer, cambiaron de opinión.





MÁS INFORMACIÓN

Comparte esto: Compartir

Twitter

Facebook



WhatsApp

Imprimir



LinkedIn

Reddit



Tumblr

Pinterest



Pocket

Telegram



Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...